Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до боя с Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до поединка с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264, в ходе которого он получил перелом.

«Я получил травму перед боем. Сейчас многие спрашивают меня: когда же я сломал ногу, когда это случилось? Спросите Дану Уайта, спросите UFC, спросите доктора Дэвидсона — главного врача UFC. Они знали, что у меня были стрессовые переломы. Да, мне нужно было лечить ногу. Мне нужно было лечить лодыжку, и мне нужно было лечить большеберцовую кость, но я бы никогда не стал ложиться под нож, если бы не произошло чего-то подобного. Но я обязательно восстановлюсь», — сказал Макгрегор в Instagram.

Поединок Макгрегора и Порье состоялся 11 июля. Бой был остановлен в конце первого раунда, когда ирландец сломал левую ногу.

Ранее сообщалось, что Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье.