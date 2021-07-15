Макгрегор заявил, что травмировал ногу ещё до боя с Порье
- Reuters
«Я получил травму перед боем. Сейчас многие спрашивают меня: когда же я сломал ногу, когда это случилось? Спросите Дану Уайта, спросите UFC, спросите доктора Дэвидсона — главного врача UFC. Они знали, что у меня были стрессовые переломы. Да, мне нужно было лечить ногу. Мне нужно было лечить лодыжку, и мне нужно было лечить большеберцовую кость, но я бы никогда не стал ложиться под нож, если бы не произошло чего-то подобного. Но я обязательно восстановлюсь», — сказал Макгрегор в Instagram.
Поединок Макгрегора и Порье состоялся 11 июля. Бой был остановлен в конце первого раунда, когда ирландец сломал левую ногу.
Ранее сообщалось, что Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги в бою с Порье.