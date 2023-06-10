Бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора освистали на арене «Майами Хит», где прошёл четвёртый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».

Ирландец в перерыве вышел на площадку и был освистан трибунами, негодование болельщиков усилилось, когда он дважды ударил маскота команды, отправив того в нокаут.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём боец потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор обратился к действующему абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу.