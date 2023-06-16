Экс-чемпиона UFC Макгрегора обвинили в изнасиловании на финальном матче НБА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины по ходу финала НБА.

Об этом информирует TMZ.

По информации издания, инцидент произошёл во время четвёртой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера.

Представители бойца называют эти обвинения ложными.

Ранее Universal Music приостановил работу с Rammstein из-за обвинений солиста в домогательствах.

В начале июня депутата на Алтае приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребёнка.