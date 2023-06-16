Экс-чемпиона UFC Макгрегора обвинили в изнасиловании на финальном матче НБА
Об этом информирует TMZ.
По информации издания, инцидент произошёл во время четвёртой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».
Согласно данным адвоката потерпевшей, спортсмен напал на женщину в мужском туалете и совершил действия насильственного характера.
Представители бойца называют эти обвинения ложными.
Ранее Universal Music приостановил работу с Rammstein из-за обвинений солиста в домогательствах.
В начале июня депутата на Алтае приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребёнка.