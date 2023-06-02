Депутата на Алтае приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребёнка

Суд признал депутата государственного собрания Алтая виновным в изнасиловании 14-летней племянницы его жены и приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

Отмечается, что было установлено, что в конце 2019 года в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. При этом девочка лишь спустя два года осмелилась сообщить о произошедшем.

Следствием собраны достаточные доказательства, суд принял их во внимание и вынес приговор.

Ранее стало известно, что Красноярский краевой суд приговорил бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева, признанного присяжными виновным в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, к 16 годам колонии строгого режима.