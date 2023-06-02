Депутата на Алтае приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение СК.
Отмечается, что было установлено, что в конце 2019 года в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. При этом девочка лишь спустя два года осмелилась сообщить о произошедшем.
Следствием собраны достаточные доказательства, суд принял их во внимание и вынес приговор.
Ранее стало известно, что Красноярский краевой суд приговорил бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева, признанного присяжными виновным в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, к 16 годам колонии строгого режима.