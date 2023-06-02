Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутата на Алтае приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребёнка

Короткая ссылка
Суд признал депутата государственного собрания Алтая виновным в изнасиловании 14-летней племянницы его жены и приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.
Депутата на Алтае приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение СК.

Отмечается, что было установлено, что в конце 2019 года в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. При этом девочка лишь спустя два года осмелилась сообщить о произошедшем.

Следствием собраны достаточные доказательства, суд принял их во внимание и вынес приговор.

Ранее стало известно, что Красноярский краевой суд приговорил бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева, признанного присяжными виновным в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, к 16 годам колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить