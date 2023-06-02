В Красноярском крае экс-депутата приговорили к колонии по делу об убийстве журналиста

Красноярский краевой суд приговорил бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева, признанного присяжными виновным в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, к 16 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Уточняется, что исполнитель убийства Виктор Шестаков был приговорён к 14 годам колонии строгого режима.

«Хашиеву — 16 лет лишения свободы, ограничение свободы 1 год и 6 месяцев. Шестакову — 14 лет лишения свободы, ограничение свободы 1 год и 6 месяцев», — сообщил представитель ведомства.

Ранее суд приговорил 50-летнюю жительницу села Александровка Саратовской области, которая отравила троих внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.