Жительницу Саратовской области осудили на 19 лет за убийство дочери и внуков
- РИА Новости
Как было установлено, в декабре 2021 года женщина приготовила еду для своих внуков в возрасте трёх, пяти и семи лет и 23-летней дочери. На фоне личной неприязни она добавила в еду отравляющее вещество.
В результате потерпевшие умерли спустя несколько дней.
В августе 2022 года после следственных действий женщина признала вину.
Также сообщалось, что саратовская отравительница рассказала на допросе, как подмешала яд в пищу дочери и внукам. Подробнее — в материале RT.