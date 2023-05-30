Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Жительницу Саратовской области осудили на 19 лет за убийство дочери и внуков

Короткая ссылка
Суд приговорил 50-летнюю жительницу села Александровка Саратовской области, которая отравила троих внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом информирует Следственный комитет России.
Жительницу Саратовской области осудили на 19 лет за убийство дочери и внуков
  • РИА Новости

Как было установлено, в декабре 2021 года женщина приготовила еду для своих внуков в возрасте трёх, пяти и семи лет и 23-летней дочери. На фоне личной неприязни она добавила в еду отравляющее вещество.

В результате потерпевшие умерли спустя несколько дней.

В августе 2022 года после следственных действий женщина признала вину. 

Также сообщалось, что саратовская отравительница рассказала на допросе, как подмешала яд в пищу дочери и внукам. Подробнее — в материале RT

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить