Жительницу Саратовской области осудили на 19 лет за убийство дочери и внуков

Суд приговорил 50-летнюю жительницу села Александровка Саратовской области, которая отравила троих внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом информирует Следственный комитет России.

Как было установлено, в декабре 2021 года женщина приготовила еду для своих внуков в возрасте трёх, пяти и семи лет и 23-летней дочери. На фоне личной неприязни она добавила в еду отравляющее вещество.

В результате потерпевшие умерли спустя несколько дней.

В августе 2022 года после следственных действий женщина признала вину.

Также сообщалось, что саратовская отравительница рассказала на допросе, как подмешала яд в пищу дочери и внукам. Подробнее — в материале RT.