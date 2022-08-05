«Разложила по тарелочкам»: саратовская отравительница рассказала на допросе, как подмешала яд в пищу дочери и внукам

Управление Следственного комитета России по Саратовской области опубликовало видео допроса 49-летней отравительницы, которая подмешала яд в лапшу своей 23-летней дочери-инвалиду и трём несовершеннолетним внукам. Женщина подробно рассказала, как было совершено преступление. В пресс-службе СК сообщили, что обвиняемая уже написала явку с повинной.

Следственное управление СКР по Саратовской области опубликовало кадры допроса 49-летней отравительницы, подмешавшей яд в еду своей дочери и внукам. На видео обвиняемая рассказывает, как кормила домочадцев отравленной лапшой.

«Я знала, что у мужа в бардачке лежала отрава и 11-го числа стала готовить ужин. Внуков спросила, что они хотят. Они сказали, лапшу в молоке. Вот в этой кастрюльке я варила молочный суп, — спокойно говорит женщина на камеру. — Я добавила соль для вкуса. Когда сварилось, я поставила, чтобы лапша остыла. Пока все отвлеклись, на меня не обращали внимания, я вышла на улицу и занесла пакетик с отравой. Добавила, размешала, детям разложила по тарелочкам, здесь на столик поставила. А дочь посадила за стол. Накормила я их этой лапшой».

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Саратовской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ капитан юстиции Ксения Литвинова в беседе с RT отметила, что после задержания женщина написала явку с повинной и сказала, что жалеет о содеянном.

Представитель СКР сообщила, что по ходатайству следователей суд постановил заключить женщину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Трагедия в многодетной семье

Как ранее рассказывал RT, о случившемся стало известно после обращения самой бабушки на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Утром 13 декабря 2021 года на номер 112 позвонила женщина и сообщила, что у её внуков трёх, пяти и семи лет и 23-летней дочери началась тошнота и рвота. Прибывшие на место медики констатировали смерть младших детей. Семилетний ребёнок и его тётя были госпитализированы, однако врачам не удалось их спасти. Утром они скончались с разницей в несколько часов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По словам отца погибших детей, 27-летнего Александра Ширяева, следователи отрабатывали две версии: отравление угарным газом и отравление ядом для насекомых — за неделю до трагедии дом обрабатывали от тараканов и клопов.

«Но после этого я всё тщательно протирал. Мы не первый раз травили этим препаратом, и всегда всё нормально было. Тем более было бы так — мы бы все отравились. В доме тогда я ночевал, мать и дядька. А мы живы остались», — пояснял Ширяев.

В свою очередь, в СК рассказали RT, что в ходе следствия были сделаны 15 сложных судебных экспертиз, в том числе химико-токсикологическая в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России». В заключении значилось, что дети были отравлены неизвестным веществом.

Тогда дело было переквалифицировано на пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Подозрение пало на бабушку погибших. 3 августа её задержали.

«По данным следствия, 11 декабря 2021 года 49-летняя жительница села Александровка Марксовского района Саратовской области, находясь по адресу места жительства, с целью причинения смерти своим малолетним внукам трёх-, пяти-, семилетнего возраста, а также 23-летней дочери-инвалиду ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений подмешала отравляющее вещество в пищу. В результате противоправных действий злоумышленницы 13 декабря 2021 года наступила смерть потерпевших», — рассказала RT представитель ведомства.

Обычная семья

Отец погибших детей после публикации кадров допроса матери комментировать ситуацию отказался. При этом ранее в беседе с RT он заявил, что не верит, что его мать могла такое совершить.

Начальник отдела по опеке и попечительству Марксовского района Надежда Соловьёва рассказала RT, что бабушка была опекуном недееспособного лица — своей 23-летней дочери-инвалида, которая стала одной из жертв её преступления.

«Обычная семья. Мама в воспитании участия не принимала. Так вышло, что родители разошлись и дети проживали с отцом на жилой площади бабушки и дедушки, который умер. Понятное дело, что произошла трагедия, у бабушки погиб муж. Дочь — инвалид с детства. Но на учёте нигде типа психдиспансера она не состояла», — сообщила Соловьёва.

По словам представителя опеки, в рамках уголовного дела будет проводится психиатрическая экспертиза, чтобы оценить уровень вменяемости женщины в момент совершения преступления.