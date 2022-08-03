«Трагедия за трагедией»: под Саратовом задержана женщина, подозреваемая в отравлении своей дочери и троих внуков

В Саратовской области задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в отравлении дочери и троих внуков. Трагедия произошла в декабре 2021 года, но, как рассказали в СК, потребовалось много времени на проведение экспертиз, чтобы доказать преднамеренность этого отравления. Отец детей не верит, что его мать может быть причастна к этому преступлению.

В Саратовской области следователи задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в отравлении родной дочери и троих внуков.

Как рассказали RT в пресс-службе ведомства, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Каким образом и каким ядом были отравлены несовершеннолетние дети и их тётя, предстоит выяснить следствию.

«Пока мы не можем уточнить, о каком веществе идёт речь. О мотиве женщины станет известно уже после проведения следственных действий», — сообщила RT старший помощник руководителя СУ СК РФ по Саратовской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ капитан юстиции Ксения Литвинова.

«Стало плохо»

По данным саратовских СМИ, трагедия произошла 13 декабря 2021 года. В 04:55 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) позвонила женщина из села Александровка Марксовского района. Она сообщила, что её внуки почувствовали себя плохо, у них появились тошнота и рвота. На место выехали врачи скорой помощи, которые констатировали смерть трёхлетнего Михаила и пятилетней Маргариты.

Семилетний мальчик и 23-летняя тётя детей были госпитализированы в реанимацию, но спасти их не удалось. Утром они скончались с разницей в четыре часа.

Следователи, прибывшие на место происшествия, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружили. Однако по факту гибели четырёх человек было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Отец погибших детей, 27-летний Александр Ширяев, рассказал журналистам, что в ту ночь был на работе. Мужчина трудится на заводе по производству подсолнечного масла. Его жена находилась в Москве на заработках.

По словам мужчины, первым делом следователи начали проверять вытяжки, потому что думали, что погибшие отравились угарным газом. Однако всё оборудование хорошо работало. Также следователи искали ядовитые вещества в пище и медикаментах, а также на столовых приборах: за неделю до трагедии Александр травил в доме насекомых.

«Но после этого я всё тщательно протирал. Мы не первый раз травили этим препаратом, и всегда всё нормально было. Тем более было бы так — мы бы все отравились. В доме тогда я ночевал, мать и дядька. А мы живы остались», — пояснял Ширяев.

15 экспертиз

В Следственном комитете рассказали RT, что потребовалось провести 15 сложных судебных экспертиз, в том числе и химико-токсикологическую в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России», чтобы разобраться в случившемся. В результате правоохранители выяснили, что причиной смерти детей и их тёти стало отравление неизвестным веществом.

«Все экспертизы были сложными. В результате удалось раскрыть преступление: отравила их женщина, которая является бабушкой этих детей. Мера пресечения ей будет избрана в ближайшее время. Следователи вышли с таким ходатайством», — сообщила RT Ксения Литвинова.

В свою очередь, отец семейства Александр Ширяев заявил RT, что не верит в виновность своей матери.

«Мне вообще не верится, что это моя мама. Она же вызвала скорую, когда дети себя плохо почувствовали. Я думаю, что это случайно произошло. Даже не знаю, что дальше делать», — говорит Ширяев.

Глава Марксовского муниципального района Дмитрий Романов в беседе с RT выразил сочувствие Александру.

«У него незадолго до трагедии отец умер — 40 дней не прошло. Потом погибли дети и сестра, а сейчас мать задержали. Трагедия за трагедией. Мы тогда оказывали ему помощь, даже в администрации деньги собирали. Ему и на предприятии помогали. Тяжело так», — говорит Романов.

Ранее глава района рассказывал, что многодетная семья была благополучной.

«Семья является полной. Хотя мама, по сути, самоустранилась от воспитания детей и находится в длительной командировке. Семья благополучная, на учёте не стояла. Дети посещали школу и детский сад. Отец работал на предприятии в районном центре — в Марксе. В день трагедии он был на смене. Непьющий», — охарактеризовал семью после трагедии Романов.