«Запрещены связь и общение с журналистами»: Мосгорсуд перевёл под домашний арест дезинфектора Антона Котова

Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранта уголовного дела об «отравленных арбузах» в столичном «Магните». 39-летний дезинфектор Антон Котов был арестован в середине сентября по обвинению в нарушении правил обработки помещений от насекомых. По версии следствия, это привело к отравлению жильцов дома на улице Совхозной, двое из которых скончались. Между тем коллеги подозреваемого настаивают, что инсектицидом, который был использован в магазине, невозможно отравиться до летального исхода. Теперь Котов может вернуться к жене и дочери — его перевели под домашний арест.

Дезинфектор Антон Котов, арестованный в середине сентября по делу об «отравленных арбузах», переведён из СИЗО под домашний арест. О решении Московского городского суда RT сообщил адвокат Котова Андрей Сергеев.

«Антона перевели под домашний арест, суд по апелляции на меру пресечения состоялся сегодня утром, — рассказал юрист. — Конечно, Антон очень рад, что меру пресечения смягчили. На заседании также присутствовала его супруга, она расплакалась, когда поняла, что муж вернётся домой, к ней и к дочке. И сам Антон счастлив, что будет находиться с семьёй, — учитывая, что неизвестно, как долго продлится расследование. Так что приходится радоваться и этому».

Напомним, 10 сентября несколько жильцов дома на улице Совхозной в Москве обратились в больницу с симптомами отравления. Двое из них, 15-летняя девочка-подросток и её бабушка, скончались. Накануне трагедии семья ела арбуз, купленный в магазине «Магнит». Вскоре в сети появились кадры, запечатлевшие обработку магазина от насекомых, которую проводил 39-летний сотрудник компании «Климовск-Дез» Антон Котов. На записи видно, что мужчина ничем не прикрыл продукты.

Несмотря на то что некоторые жильцы дома на Совхозной, обратившиеся за медпомощью из-за отравления, не ели арбузов, Котова арестовали. Своей вины дезинфектор не признаёт, а его адвокат подчёркивает, что в соответствии с СанПиН ответственность за подготовку помещения к обработке от насекомых лежит на заказчике.

На изъятом арбузе и в самом магазине «Магнит» специалисты нашли следы вещества цигатрина, которое обычно используют при дезинфекции. Однако коллеги Котова настаивают, что отравиться этим инсектицидом в концентрации, которая могла присутствовать на арбузе, невозможно. В крови погибших женщины и ребёнка эксперты также обнаружили следы этиленгликоля, а утверждать, что они отравились именно цигатрином, нельзя.

25 экспертиз

По словам адвоката, в рамках расследования уголовного дела было назначено более 25 экспертиз проб воды и материалов, собранных в «Магните» и квартирах пострадавших. Пока Антон Котов — единственный подозреваемый в деле о массовом отравлении на Совхозной.

«Новых подозреваемых в деле об отравлении людей до сих пор нет. Пока не будет результатов всех назначенных экспертиз, сложно сказать, появятся ли они.

Вдобавок к изначальным 25 экспертизам были назначены дополнительные, но ни по одной из них нам не сообщают результатов. Страшно, что эта информация до сих пор замалчивается, потому что с момента трагедии прошёл уже целый месяц. Возникает вопрос, почему так происходит», — рассказал адвокат Котова Андрей Сергеев.

По мнению защиты, наиболее правдоподобной выглядит версия отравления жильцов дома ядовитым газом фосфином, который также используется при дезинфекции.

«Насколько мы знаем, изначально соседи погибших говорили, что накануне отравлений в доме появился странный запах, похожий на чеснок. Хотелось бы ознакомиться с этими показаниями, понять, включили ли их вообще в материалы дела, но с ними нам пока дают ознакомиться только частями», — говорит адвокат.

Уральский коллега Котова, дезинфектор с десятилетним стажем Александр Возжаев, поддержал версию об отравлении фосфином. Он объяснил RT, что фосфин — дешёвое, но крайне опасное вещество, которое часто используют для обработки помещений так называемые чёрные дезинфекторы, работающие без лицензии. По словам Возжаева, при испарении фосфин действительно может пахнуть как чеснок. Он также выступил в поддержку своего московского коллеги и даже записал видео, в котором съел арбуз, на несколько суток замоченный в цигатрине, — чтобы показать, что от инсектицида, который использовал Котов, нельзя умереть.

Адвокат Котова Андрей Сергеев по-прежнему настаивает, что уголовное дело в отношении дезинфектора должно быть прекращено. Он также рассказал, что Антон сможет вернуться домой уже сегодня.

«Антон сейчас в процессе освобождения из СИЗО. Условия его домашнего ареста стандартные — ему запрещена связь, общаться с журналистами он, конечно, не может. Естественно, мы очень надеемся, что уголовное дело в итоге будет прекращено. В первую очередь надо учитывать букву закона», — заключил Сергеев.