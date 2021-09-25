Коллеги арестованного дезинфектора Антона Котова считают его невиновным

Коллеги 39-летнего дезинфектора из Москвы Антона Котова, арестованного за нарушения при обработке магазина «Магнит» в Москве, после покупки арбуза в котором тяжело отравились несколько человек, настаивают на его невиновности. Они утверждают, что отравиться этим инсектицидом с летальным исходом невозможно. Уральский дезинфектор Александр Возжаев в поддержку Котова специально съел арбуз, замоченный в таком же веществе.

Дезинсектор Антон Котов на заседании Пресненского районного суда Москвы

АГН «Москва»

© Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы

15 сентября в Москве на два месяца арестовали дезинфектора Антона Котова, производившего обработку от насекомых в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. 10 сентября несколько человек, купившие в нём арбузы, попали в больницу. Из них двое, девочка-подросток и её бабушка, скончались. При этом за медицинской помощью с симптомами отравления обращались ещё восемь жителей дома, хотя многие из них арбузов накануне не ели.

Версия об отравлении продуктов в ходе дезинфекции появилась у следствия после просмотра записей с камер наблюдения в магазине «Магнит» — на них видно, как 39-летний Антон Котов производит обработку помещения, при этом фрукты и овощи на прилавках ничем не прикрыты.

Котова задержали, руководителя компании «Климовск-дез», в которой он работал с мая 2021 года, допросили следователи. В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ему может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.

Пока в качестве обвиняемого по этому делу привлечён только Котов. Следствие назначило порядка 25 экспертиз, были взяты пробы как в самом магазине, так и в доме, где жили отравившиеся люди. При анализе специалисты обнаружили в образцах из магазина следы вещества цигалотрин — инсектицида, используемого при обработке от насекомых. Кроме того, в крови погибших женщины и ребёнка нашли следы этиленгликоля.

Ответственность за отравление

Адвокат дезинфектора Андрей Сергеев рассказал RT, что ответственность за подготовку торговых помещений к обработке от насекомых лежит на заказчике.

«Котов действовал в соответствии с инструкциями. В 102 пункте СанПиН чётко сказано, что ответственность за подготовку помещений к обработке от насекомых лежит на заказчике, а 105 пункт того же СанПиНа говорит, что продукты, на которые в ходе обработки попали химикаты, должны быть утилизированы», — объяснил юрист.

Он также выразил сомнения насчёт версии об «отравленном» арбузе, подчеркнув, что следствием были опрошены и другие покупатели арбузов из того же «Магнита» — они не заметили у себя симптомов отравления.

«На видео с камер наблюдения видно, что арбузы лежат в тележке — выше уровня, на котором производилась обработка. С трудом верится, что каким-то образом оказался «отравлен» один единственный арбуз, а с остальными всё было в порядке», — рассуждает Сергеев.

Он также выразил недоумение по поводу меры пресечения, избранной в отношении его подзащитного.

«Деяние, по сути своей, не виновное, поэтому столь суровая мера пресечения нас, конечно, удивила. Мы уже подали апелляцию, но пока дата нового заседания не назначена», — сообщил адвокат.

«Обычный работяга»

Уже больше недели Антон Котов находится в СИЗО, дома его ждут жена и 9-летняя дочь. Представитель семьи рассказал RT, что супруга мужчины после его ареста находится в шоковом состоянии, семья фактически осталась без кормильца, ей нечем выплачивать кредиты. Маленькой дочке дезинфектора пока боятся рассказывать, куда исчез папа.

«Он обычный работяга, самый простой человек, хороший, добрый, позитивный. Он примерный семьянин, заботливый муж и отец — об этом и его жена говорила на суде по избранию меры пресечения. Всегда честно выполнял свою работу, у него никогда даже административных правонарушений не было. И тут человек совершенно неожиданно для себя попадает в такую среду, оказывается в тюрьме. За то, что выполнял свою работу. Конечно, для него это полный шок, и для его родных тоже», — сообщил собеседник RT.

Виноват арбуз?

Дмитрий Кутьев, возглавляющий «Областной центр дезинфекции «Климовск-дез», где работал Котов, в своём Инстаграм сообщил, что в его компании провели масштабные обыски, изъяли реагенты, технику и бухгалтерию. Предприниматель также подчеркнул, что считает Антона Котова невиновным, поскольку тот действовал строго по инструкции, а веществом третьего класса опасности «Цигатрин», которым производилась обработка, невозможно отравиться до летального исхода.

«Средство «Цигатрин» мы используем больше пяти лет, мы каждый день обрабатываем сотни помещений по всей области. Это магазины, банки, почтовые отделения, школы, детские сады, квартиры. Вдумайтесь: если бы это средство было настолько опасным для жизни и здоровья человека — существовали бы мы эти пять лет?» — недоумевает Кутьев.

Он также напомнил, что некоторые жильцы дома по улице Совхозная в Москве, поступившие в больницу с симптомами отравления, не ели арбузы, а многие из тех, кто их покупал, наоборот, чувствовали себя нормально.

На этот момент обращает внимание и адвокат обвиняемого Андрей Сергеев — по его словам, большую роль в «массовых отравлениях» мог сыграть психологический фактор.

«Люди видят новости, знают, что их соседи попали в больницу, что люди умерли. Здесь нельзя исключать и возможность некой массовой истерии — ты получаешь пугающую информацию, начинаешь искать у себя симптомы, находишь их, вызываешь скорую, накручиваешь остальных людей. А причины недомогания в итоге оказываются совсем другими», — поясняет адвокат.

Эксперимент

После ареста Котова в его поддержку выступили коллеги по всей стране — сотрудники служб дезинфекции настаивают, что вещество цигалотрин не опасно для человека в тех концентрациях, которые мог содержать арбуз из «Магнита». Более того, на Урале дезинфектор Александр Возжаев провёл эксперимент и сам попробовал арбуз, замоченный в этом инсектициде.

Для «чистоты эксперимента» уральский дезинфектор на несколько суток поместил арбуз в концентрированный цигалотрин — содержание активного вещества в нём примерно в 400 раз выше, чем в растворе, которым проводится обработка помещений от насекомых. Мужчина даже проткнул арбуз в нескольких местах, предположив, что на ягоде, которую приобрела отравившаяся семья в Москве, на момент обработки могла быть трещина.

Когда Возжаев разрезал арбуз, мякоть в нём оказалась желтоватого цвета — в разговоре с RT дезинфектор отметил, что не знает, был ли это «жёлтый» сорт арбузов, или он поменял цвет из-за химикатов. При этом после эксперимента мужчина выразил уверенность в том, что даже таким арбузом отравиться нельзя.

«Я съел его, и со мной ничего не случилось — на вкус это был абсолютно обычный арбуз. В тех местах, где я его проткнул, вещество проникло глубже, появились белые сгустки. В этих местах мякоть обрела резкий химический запах, а когда я попробовал её на вкус, почувствовал нестерпимую горечь. Есть такой пропитанный цигалотрином арбуз было невозможно. Не заметить этот вкус нельзя — после этого у меня во рту весь день был горький вяжущий привкус. Тем не менее, никаких симптомов недомогания у меня не было», — рассказал он.

Другие версии отравления

Собеседник RT также возмутился, что следствие якобы не рассматривает других версий отравления — например, касающихся следов этиленгликоля в крови погибших, а также показаний жильцов дома на улице Совхозная — те говорили о странном запахе чеснока, который они заметили в доме накануне массовых отравлений.

«Что касается следов этиленгликоля в крови — я проводил эксперимент с тосолом, в котором он содержится, и знаете, это и то более правдоподобная версия, чем отравление инсектицидами с арбуза. Тосол сладкий на вкус, не имеет выраженного неприятного запаха, никак не повлиял бы ни на цвет арбуза, ни на вкусовые качества. Другой вопрос, зачем надо отравлять арбуз, — размышляет Возжаев. — Важный момент: жалобы жильцов дома на запах чеснока. И это уже более правдоподобная версия, мы с коллегами считаем её наиболее вероятной. Запах чеснока бывает при обработке фосфином — это крайне опасное вещество, которое у нас в стране при этом продаётся в свободном доступе. И, к сожалению, есть «чёрные дезинсекторы», которые просто ходят по квартирам и предлагают обработку от насекомых, при этом не имея лицензий и должного оборудования. Они используют вот эти самые дешёвые таблетки фосфина. А при такой обработке нужна очень серьёзная подготовка по обеспечению безопасности».

Адвокат Андрей Сергеев в разговоре с RT также упомянул возможность отравления фосфинами и сообщил, что уже подготовил ходатайство с требованием детально рассмотреть эту версию.