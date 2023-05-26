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Экс-сотрудник МВД осуждён пожизненно за изнасилование и убийство девочки в Тюмени

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Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Экс-сотрудник МВД осуждён пожизненно за изнасилование и убийство девочки в Тюмени
  • РИА Новости

Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую малолетнюю девочку.

Он заманил её к себе в арендованную в том же доме квартиру, где убил ребёнка.

Тело Бережной упаковал и хранил у себя в квартире.

В конце августа 2021 года тело девочки нашли в труднодоступном месте на берегу озера.

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