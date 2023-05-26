Экс-сотрудник МВД осуждён пожизненно за изнасилование и убийство девочки в Тюмени

Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую малолетнюю девочку.

Он заманил её к себе в арендованную в том же доме квартиру, где убил ребёнка.

Тело Бережной упаковал и хранил у себя в квартире.

В конце августа 2021 года тело девочки нашли в труднодоступном месте на берегу озера.