Экс-сотрудник МВД осуждён пожизненно за изнасилование и убийство девочки в Тюмени
- РИА Новости
Ранее коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую малолетнюю девочку.
Он заманил её к себе в арендованную в том же доме квартиру, где убил ребёнка.
Тело Бережной упаковал и хранил у себя в квартире.
В конце августа 2021 года тело девочки нашли в труднодоступном месте на берегу озера.