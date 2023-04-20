В Карачаевске задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве девочки

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В Карачаевске задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве малолетней девочки.
В Карачаевске задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве девочки
  • РИА Новости

Об этом информирует Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным следствия, подросток следил за девочкой, когда она шла домой из школы.

«Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил её в свою квартиру, где и совершил убийство», — заявили в СК.

Задержанный уже дал признательные показания, с ним проводятся следственные действия.

Как уточнил источник РИА Новости, в многоквартирном доме была убита девочка 2012 года рождения.

При этом Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что тело девочки было найдено в подъезде.

Ранее пьяный подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа прохожего, отказавшегося купить спиртное.

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