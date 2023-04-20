СК: в городе Чадан в Туве пьяный подросток убил ножом прохожего за отказ купить спиртное

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Пьяный 15-летний подросток в городе Чадан в Туве убил ударом ножа прохожего, отказавшегося купить спиртное.

Об этом информирует Следственное управление СК по региону.

Отмечается, что тело 20-летнего парня обнаружили 12 апреля на улице Чурмет-Дажы.

«Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за отказа ранее незнакомого ему местного жителя покупать ему спиртное имевшимся при себе ножом нанёс удар в область грудной клетки потерпевшего, который от полученного телесного повреждения скончался на месте», — передаёт сообщение РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

13 апреля нетрезвый мужчина в метро Москвы предложил семейной паре сфотографироваться, но получил отказ.

После этого он достал нож и начал угрожать убийством.

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