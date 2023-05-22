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Присяжные Мосгорсуда признали виновным обвиняемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени

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Коллегия присяжных заседателей признала виновным бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Присяжные Мосгорсуда признали виновным обвиняемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом ТАСС сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«В понедельник коллегия присяжных признала Бережного виновным и не заслуживающим снисхождения», — сказали в суде.

Уточняется, что соответствующее заседание проходит в закрытом режиме из-за того, что в нём содержатся личные данные несовершеннолетней.

Девочка пропала 30 июня 2021 года. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа этого же года.

В марте 2022 года Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве девочки, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

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