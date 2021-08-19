В Тюмени обнаружили тело девочки
- РИА Новости
«Обнаруженное в Тюмени тело ребёнка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке», — заявили в СК.
По данным ведомства, на месте работают следователи и криминалисты СК.
Также проводятся следственные действия для того, чтобы идентифицировать личность погибшей.
По данным издания, останки были обнаружены в районе Лесобаза, где на протяжении более полутора месяцев разыскивается пропавшая девятилетняя девочка.
Ранее МВД объявило о вознаграждении в размере 1 млн рублей за информацию о девочке, пропавшей в Тюменской области.