В Тюмени обнаружили тело девочки

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В Тюмени обнаружили тело ребёнка, которое, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
В Тюмени обнаружили тело девочки
  • РИА Новости

«Обнаруженное в Тюмени тело ребёнка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке», — заявили в СК.

По данным ведомства, на месте работают следователи и криминалисты СК. 

Также проводятся следственные действия для того, чтобы идентифицировать личность погибшей.

По данным издания, останки были обнаружены в районе Лесобаза, где на протяжении более полутора месяцев разыскивается пропавшая девятилетняя девочка.

Ранее МВД объявило о вознаграждении в размере 1 млн рублей за информацию о девочке, пропавшей в Тюменской области.

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