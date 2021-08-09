МВД пообещало 1 млн рублей за информацию о пропавшем в Тюмени ребёнке

МВД объявило о вознаграждении в размере 1 млн рублей за информацию об Анастасии Муравьёвой, пропавшей в Тюменской области.

Об этом пишет pravda.ru.

Согласно данным МВД, вознаграждение назначено за информацию, которая поможет найти девочку или раскрыть совершённое в отношении неё преступление.

Как подчёркивается, позвонившим гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пропаже девочки из Тюмени.

В конце июня стало известно о пропаже восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени.