Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пропаже девочки в Тюмени
- РИА Новости
«Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что правительство Тюменской области назначило вознаграждение за информацию о пропавшей девочке.
В конце июня сообщалось о пропаже восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени.