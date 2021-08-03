Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пропаже девочки в Тюмени

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пропаже девочки из Тюмени.

«Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что правительство Тюменской области назначило вознаграждение за информацию о пропавшей девочке.

В конце июня сообщалось о пропаже восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени.