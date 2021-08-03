Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пропаже девочки в Тюмени

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пропаже девочки из Тюмени.
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пропаже девочки в Тюмени
  • РИА Новости

«Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что правительство Тюменской области назначило вознаграждение за информацию о пропавшей девочке.

В конце июня сообщалось о пропаже восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить