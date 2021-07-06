В Тюмени объявили вознаграждение за информацию о пропавшей девочке
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
За значимые для розыска ребёнка данные заплатят 500 тыс. рублей. Анонимность гарантируется.
Тем, кто знает о местонахождении школьницы, нужно обратиться к оперативному дежурному СК, в дежурную часть МВД или отдел полиции.
Поиски Муравьёвой продолжаются шестой день. Следствие отрабатывает все возможные версии.
13 мая в Нижегородской области по дороге из школы домой пропала 12-летняя девочка. Вечером того же дня её тело нашли в лесополосе.