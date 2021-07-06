В Тюмени объявили вознаграждение за информацию о пропавшей девочке

Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию о пропавшей девочке — восьмилетней Анастасии Муравьёвой.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

За значимые для розыска ребёнка данные заплатят 500 тыс. рублей. Анонимность гарантируется.

Тем, кто знает о местонахождении школьницы, нужно обратиться к оперативному дежурному СК, в дежурную часть МВД или отдел полиции.

Поиски Муравьёвой продолжаются шестой день. Следствие отрабатывает все возможные версии.

13 мая в Нижегородской области по дороге из школы домой пропала 12-летняя девочка. Вечером того же дня её тело нашли в лесополосе.