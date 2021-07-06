Дело о пропавшей девочке из Тюмени передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело, заведённое по факту исчезновения тюменской школьницы Анастасии Муравьёвой, передали в Главное следственное управление СК России.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин, заслушав доклад тюменских следователей. Он также поручил привлечь к расследованию центральный аппарат МВД России.

«Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Тюменской области оперативно продолжить и завершить расследование уголовного дела о халатности органов опеки и попечительства, возбуждённого в связи с исчезновением ребёнка», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что тюменским следователям предстоит всесторонне изучить обстоятельства, имеющие значение для дела, и при наличии оснований принять соответствующие процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию о пропавшей девочке.