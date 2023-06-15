Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Universal Music приостановил работу с Rammstein из-за обвинений солиста в домогательствах

Короткая ссылка
Медиахолдинг Universal Music приостановил сотрудничество с немецкой рок-группой Rammstein после того, как солиста Тилля Линдеманна обвинили в преступлениях сексуального характера.

Отмечается, что обвинения против музыканта потрясли сотрудников компании.

«Мы приостановили маркетинговую и рекламную деятельность, связанную с записями группы, до дальнейшего уведомления», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее прокуратура Берлина приступила к проверке в отношении Линдеманна после обвинений в сексуальных преступлениях.

Как сообщила газета Tagesspiegel, расследование проходит по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. В случае, если вина артиста будет доказана, Линдеманну грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить