Universal Music приостановил работу с Rammstein из-за обвинений солиста в домогательствах

Медиахолдинг Universal Music приостановил сотрудничество с немецкой рок-группой Rammstein после того, как солиста Тилля Линдеманна обвинили в преступлениях сексуального характера.

Отмечается, что обвинения против музыканта потрясли сотрудников компании.

«Мы приостановили маркетинговую и рекламную деятельность, связанную с записями группы, до дальнейшего уведомления», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее прокуратура Берлина приступила к проверке в отношении Линдеманна после обвинений в сексуальных преступлениях.

Как сообщила газета Tagesspiegel, расследование проходит по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. В случае, если вина артиста будет доказана, Линдеманну грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.