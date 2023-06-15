Universal Music приостановил работу с Rammstein из-за обвинений солиста в домогательствах
Отмечается, что обвинения против музыканта потрясли сотрудников компании.
«Мы приостановили маркетинговую и рекламную деятельность, связанную с записями группы, до дальнейшего уведомления», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее прокуратура Берлина приступила к проверке в отношении Линдеманна после обвинений в сексуальных преступлениях.
Как сообщила газета Tagesspiegel, расследование проходит по статье 177 Уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. В случае, если вина артиста будет доказана, Линдеманну грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.