Tagesspiegel: прокуратура проверяет фронтмена Rammstein из-за обвинений в домогательствах

Прокуратура Берлина приступила к проверке в отношении фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна после обвинений в сексуальных преступлениях.

Как сообщает газета Tagesspiegel, расследование проходит по статье 177 уголовного кодекса Германии о сексуальном домогательстве, сексуальном понуждении и изнасиловании. В случае, если вина артиста будет доказана, Линдеманну грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

По данным издания, об инициировании расследования было заявлено на закрытом заседании комитета юстиции палаты депутатов Берлина.

Всё началось с того, что девушка по имени Шелби Линн обвинила вокалиста Rammstein в домогательствах. Она заявила, что артист добавил наркотики в её напиток перед концертом группы в Вильнюсе и предлагал заняться с ней сексом. Данный случай побудил и других женщин, якобы пострадавших от действий Линдеманна, рассказать на условиях анонимности о противоправном поведении фронтмена в ряде СМИ.

Партия «зелёных» потребовала от властей Мюнхена запретить рок-группе проводить в преддверии концерта конкурс на отбор девушек в первые ряды. Кроме того, активисты Швейцарии требуют отменить все музыкальные мероприятия группы. Сам Линдеманн с обвинениями не согласен и собирается доказать свою невиновность с помощью юристов.

В апреле Mediapart писал, что во Франции 13 женщин обвинили актёра Жерара Депардье в сексуальном насилии.