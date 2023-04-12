Mediapart: во Франции 13 женщин обвинили актёра Жерара Депардье в сексуальном насилии

Знаменитого французского актёра Жерара Депардье вновь обвинили в сексуальных домогательствах и насилии. Более десяти моделей и актрис заявили о том, что стали его жертвами в период с 2004 по 2022 годы.

При этом ни одна из пострадавших не подала официальное заявление в суд, уточняет французский портал Actu. По данным онлайн-издания Mediapart, адвокаты Депардье отрицают все обвинения.

Артиста обвинили в сексуальных домогательствах в 2018 году. Тогда начинающая актриса Шарлот Арнольд заявила, что Депардье напал на неё. В ходе расследования, проведённого Mediapart, были собраны показания ещё 13 пострадавших, которые утверждали, что страдали от неуместных сексуальных жестов или предложений разной степени серьёзности. При этом в суде показания дали лишь три из них, но подавать иски к актёру не стали.

В январе сообщалось, что американскому актёру Алеку Болдуину будут предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс, которая погибла в результате выстрела из револьвера во время съёмок.