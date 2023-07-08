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Уайт заявил, что Маск и Цукерберг договорились о дате проведения боя

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о возможном поединке между американскими бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Этот поединок принесёт миллиард долларов. Мы уже договорились, но могу сказать, что бой точно не пройдёт на UFC 300», — цитирует Уайта Sportskeeda.

Слухи о возможном бое бизнесмена и американского медиамагната Марка Цукерберга появились на фоне их перепалки в социальных сетях. Уайт заявил, что готов организовать поединок. 

Ранее Уайт отреагировал на желание бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова встретиться с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.

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