Уайт заявил, что Маск и Цукерберг договорились о дате проведения боя
«Этот поединок принесёт миллиард долларов. Мы уже договорились, но могу сказать, что бой точно не пройдёт на UFC 300», — цитирует Уайта Sportskeeda.
Слухи о возможном бое бизнесмена и американского медиамагната Марка Цукерберга появились на фоне их перепалки в социальных сетях. Уайт заявил, что готов организовать поединок.
Ранее Уайт отреагировал на желание бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова встретиться с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.