Глава UFC Уайт хочет организовать встречу Нурмагомедова и Джордана

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на желание бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова встретиться с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.

«Нурмагомедов никогда не просил меня устроить ему встречу с Джорданом. Но это было бы потрясающе. Я должен поработать над этим», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на Complex.

Глава UFC отметил сходство между 34-летним россиянином и 60-летним американцем.

«Нурмагомедов и Джордан — абсолютные киллеры и победители», — заявил он.

Нурмагомедов удерживал чемпионский титул UFC в лёгком весе с апреля 2018 до марта 2021 года, когда окончательно объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и двукратным победителем Олимпийских игр.

Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес признался, что Хабиб думал о возвращении в UFC перед турниром в Абу-Даби.