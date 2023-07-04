Глава UFC Уайт хочет организовать встречу Нурмагомедова и Джордана
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«Нурмагомедов никогда не просил меня устроить ему встречу с Джорданом. Но это было бы потрясающе. Я должен поработать над этим», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на Complex.
Глава UFC отметил сходство между 34-летним россиянином и 60-летним американцем.
«Нурмагомедов и Джордан — абсолютные киллеры и победители», — заявил он.
Нурмагомедов удерживал чемпионский титул UFC в лёгком весе с апреля 2018 до марта 2021 года, когда окончательно объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Джордан является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации и двукратным победителем Олимпийских игр.
Ранее тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес признался, что Хабиб думал о возвращении в UFC перед турниром в Абу-Даби.