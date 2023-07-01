Мендес признался, что Хабиб думал о возвращении в UFC перед турниром в Абу-Даби

Тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что россиянин думал о возвращении в октагон.

«На одном из турниров в Абу-Даби Хабиб сказал, что, возможно, вернётся, если кто-нибудь покажет что-то действительно захватывающее. Это был вечер боя Макгрегора с Порье. Его в итоге ничего не зацепило», — приводит слова Мендеса FightBook MMA со ссылкой на Grosvenor Sport.

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Арман Царукян высказался о борьбе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.