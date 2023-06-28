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Царукян: у Нурмагомедова борьба намного круче была, чем у Махачева

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Российский боец UFC Арман Царукян высказался о борьбе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
Царукян: у Нурмагомедова борьба намного круче была, чем у Махачева
  • РИА Новости

«По моему мнению, и Хабиб, и Ислам — очень доминирующие чемпионы. У Хабиба борьба намного круче была, контроль, выносливость. У Ислама разносторонность, ударка, которая у него лучше, чем у Хабиба», — приводит слова Царукяна издание MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее сообщалось, что коллекционная карточка с автографом Хабиба Нурмагомедова продана на аукционе за $8500.

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