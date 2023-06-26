Коллекционная карточка с автографом Хабиба Нурмагомедова продана на аукционе за $8500

Коллекционная карточка с автографом чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова ушла с молотка за $8500.

Лот выставлялся на недавнем аукционе на площадке американской компании eBay. На этом же аукционе выставлялась и карточка действующего чемпиона в тяжёлой весовой категории UFC Джона Джонса. Её приобрели за $1325.

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее перчатки Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за $20 тыс.