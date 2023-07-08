Усман назвал соперника, с которым хочет подраться вместо Чимаева

Нигерийский боец UFC Камару Усман рассказал, с кем хочет провести следующий поединок.

«Точно так же, как и многие люди, я думал, что буду драться с Хамзатом. Посмотрим, что произойдёт теперь. Но я чувствую себя хорошо и готов к бою. Поединок против Макгрегора? Конор сказал, что всегда хотел подраться со мной в полусреднем весе, так что это имеет смысл», — приводит слова Усмана MMA Fighting.

На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения. В своём последнем поединке боец одержал победу над Гилбертом Бёрнсом в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Ранее Уайт резко отреагировал на слухи о поединке Чимаева с Усманом.