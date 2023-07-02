Не дав опомниться: Фахретдинов «задушил» Ли за 55 секунд на турнире UFC в Лас-Вегасе

Ринат Фахретдинов взял верх над Кевином Ли на турнире UFC on ESPN 48, который завершился в Лас-Вегасе. На первой же минуте россиянин уложил американца на канвас правым прямым, после чего исполнил гильотину, одержав, таким образом, первую досрочную победу после перехода в американский промоушен. В свою очередь, Яна Сантос уступила Кэрол Росе раздельным решением судей, потерпев третье поражение подряд, Дамир Исмагулов не сумел совладать с борцовскими навыками Гранта Доусона, а Абусупьян Магомедов нокаутом проиграл Шону Стрикланду.

Несмотря на то что основная программа UFC on ESPN 48 номинально проходила без российских спортсменов, в ней значились сразу два бойца, так или иначе относящихся к России. В главном поединке с Шоном Стрикландом бился уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, в настоящее время представляющий Германию, а во втором по значимости бою вечера принимал участие Дамир Исмагулов. В 2017 году казахстанец завоевал титул M-1 Global, транзитом через который и пробился в американский чемпионат.

На «разогреве» же выступали Ринат Фахретдинов и Яна Сантос, прославившаяся в мире смешанных единоборств под фамилией Куницкая. Противостояла ей Кэрол Роса, принявшая схватку на коротком уведомлении. Изначально россиянка должна была драться с Мэйси Чиассон, но та не смогла войти в октагон из-за травмы и уступила место бразильянке. Таким образом, той предстояло провести две битвы за неполные три месяца. 22 апреля она в напряжённой трёхраундовой дуэли уступила Норме Дюмонт.

На этот раз поединок также продлился все запланированные 15 минут. И поначалу Сантос была наголову сильнее. Она с ходу навязала сопернице свою игру и в фирменной манере принялась работать в клинче. Да, смотрелось это не очень эффектно, но позволяло ей набирать очки и попутно остужать пыл Росы. До конца отрезка та так и не смогла нащупать свой ритм и нанесла лишь 12 значимых ударов — почти в три раза меньше оппонентки (32).

Начало второго раунда получилось схожим. Сантос снова прижала Росу к сетке и принялась «нагружать» её коленями и короткими ударами, которые, впрочем, особой опасности не несли. Но задержаться в этой позиции не удалось. Бразильянка освободилась и вторую половину отрезка провела гораздо ярче. Если Яна просто демонстрировала активность, то Кэрол действительно пыталась нанести ей ущерб: била акцентированно и смотрелась более заряженной.

Нельзя сказать, что она выиграла этот раунд, но точно показала своё желание завершить всё досрочно. А это очень ценится судьями. И после того как Роса ещё более уверенно провела заключительную пятиминутку, интрига заключалась в том, что предпочтёт жюри — контроль и количество попаданий или их качество. В итоге один из арбитров встал на сторону россиянки, перебившей соперницу со счётом 95:66, в то время как другие двое отдали предпочтение девушке из Бразилии. И хотя на бумаге это может показаться абсурдным, основания для того были. Кэрол не убегала от схватки, постоянно шла вперёд, её удары наносили серьёзный урон. А тейкдаун в концовке лишь помог ей оставить ещё более приятное впечатление.

Таким образом, Сантос потерпела третье поражение подряд, а последний раз она брала верх аж в феврале 2021-го — 29 месяцев назад. Правда, во многом это обусловлено её пребыванием в декрете. Так или иначе теперь россиянка рискует покинуть UFC. Нередко бойцов чемпионата увольняли после таких неудачных серий.

Закрывало же предварительную программу сражение с участием Рината Фахретдинова. И хотя тот покорил многих своим выступлением в дуэли с Брайаном Баттлом, все взгляды были устремлены на его соперника. Ведь им был некогда считавшийся топ-бойцом Кевин Ли, в своё время дравшийся за пояс временного чемпиона UFC в лёгком весе. После этого он успел проиграть в четырёх из шести битв чемпионата, засветиться в промоушене Eagle FC, после чего вернуться домой. Правда, уже в полусреднюю категорию.

И этот поединок продемонстрировал, что от некогда грозного Ли, считавшегося неудобным соперником для самого Хабиба Нурмагомедова, не осталось и следа. Уже на первой минуте он попал под размашистый правый прямой Фахретдинова и рухнул на канвас, после чего оказался в гильотине. И выбраться из неё уже не смог. Для победы Ринату хватило всего 55 секунд. Быстрее Гладиатор разбирался с соперником лишь однажды: в 2013-м ровно за полминуты нокаутировал Мурата Бетмуратова.

«Вы не забывайте, мы здесь — новое поколение, лучшие бойцы. Кевину огромное уважение, очень сильный боец. Готовился под него. С одной стороны, у меня никогда не было такой хорошей подготовки, но никогда не было столько травм. Я тренировался, каждый день просматривал его фотографии, предыдущие бои, как он выключил (Грегора. — RT) Гиллеспи. Я был мотивирован. Кто там сказал, что у меня скучные поединки?» — обратился к болельщикам разгорячённый россиянин.

А вот для Исмагулова и Магомедова всё сложилось не так удачно. Первый споткнулся на 15-м номере категории Гранте Доусоне, не сумев ничего противопоставить его навыкам грэпплинга. В каждом из раундов он пропустил по одному проходу в ноги и в общей сложности провёл на земле более 12 минут. И хотя тренеры предостерегали Дамира, защититься от тейкдаунов он так и не сумел. Американец спокойно укладывал его на канвас, пробирался за спину и предпринимал попытки провести удушающий сзади. И хотя затянуть узел на шее оппонента ему так и не удалось, победа оказалась у него в кармане.

Все трое судей отдали предпочтение Доусону, а один из них усмотрел в одном из раундов его подавляющее преимущество — 30:26, 30:27. Казахстанец потерпел второе поражение подряд, а воодушевлённый успехом американец назвал себя будущим преемником Ислама Махачева.

Для Магомедова всё сложилось ещё хуже, хотя поначалу он выглядел довольно неплохо. В первом раунде он перебил Стрикланда (32:11) и даже успел уложить его на настил, после чего чуть было не «задушил». И пусть этому предшествовал тычок в глаз, Абусупьян мог быть доволен собой. Он постоянно опережал соперника и эффектно уходил от встречных атак, временами даже по-пижонски опуская руки.

Но после перерыва всё изменилось. Стрикланд рванул вперёд и с первых же секунд принялся избивать Магомедова. Тот ничего не мог поделать — просто пятился назад и временами огрызался, но этого было мало. Шон почувствовал дистанцию и буквально разносил противника, в то время как Абусупьян с трудом держался на ногах. Положение дел в октагоне отлично иллюстрировало соотношение значимых попаданий по итогам отрезка — 70:15.

В определённый момент показалось, что у Магомедова закончился бензин. Он стал тяжело дышать и находился в состоянии грогги. Поэтому сложно сказать, что именно стало причиной его падения — лавина ударов Стрикланда или усталость. Так или иначе Абусупьян рухнул на настил и позволил Шону провести добивание. Американец не только одержал вторую победу подряд, но и получил денежный бонус за «Бой вечера». Для немца это поражение стало пятым в карьере и первым — в UFC.