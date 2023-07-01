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Ян ожидает интересного боя между Нурмагомедовым и Сэндхагеном

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян дал прогноз на бой между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.
Ян ожидает интересного боя между Нурмагомедовым и Сэндхагеном
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Интересный будет поединок. Думаю, роль сыграет борьба Умара», — заявил Ян журналистам.

Россиянин и американец возглавят турнир UFC в Нэшвилле. Турнир состоится 5 августа на арене «Нэшвилл Предаторз».

В последнем поединке Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

На счету Сэндхагена 16 побед и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что Хавьер Мендес считает, что Умар станет чемпионом организации в легчайшем весе.

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