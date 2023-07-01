Ян ожидает интересного боя между Нурмагомедовым и Сэндхагеном
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Интересный будет поединок. Думаю, роль сыграет борьба Умара», — заявил Ян журналистам.
Россиянин и американец возглавят турнир UFC в Нэшвилле. Турнир состоится 5 августа на арене «Нэшвилл Предаторз».
В последнем поединке Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
На счету Сэндхагена 16 побед и четыре поражения.
Ранее сообщалось, что Хавьер Мендес считает, что Умар станет чемпионом организации в легчайшем весе.