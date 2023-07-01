«Кому нужна демонстрация низменных качеств?»: Минаков — о популярности поп-ММА, «кочерге» Павловича и завершении карьеры

Виталий Минаков после полуторагодичной паузы намерен вернуться в октагон и открыт для предложений. Об этом 38-летний боец смешанных единоборств заявил в интервью RT. Он готов провести ещё два-три поединка до официального завершения карьеры, поскольку это мотивирует его держать форму и посещать зал. Также атлет рассказал о своём отношении к поп-MMA, поделился мнением о шансах Сергея Павловича завоевать пояс UFC в тяжёлом весе, которым сейчас владеет американец Джон Джонс, и посоветовал остальным россиянам, выступающим в американской организации, ждать своего шанса.

«У меня хороший контракт с Bellator, но не могу выехать в США»

— Глядя на происходящее вокруг (разговор состоялся во время битвы взглядов Вячеслава Дацика и Галыма Жасланова — RT), не возникает желание вернуться в октагон?

— Я и не уходил. Просто существуют обстоятельства, из-за которых пока не могу выступать. Но чтобы испытать все эти эмоции, окунуться в одну атмосферу с бойцами, почувствовать волнение перед турниром, я и прихожу на подобные мероприятия. Общаюсь с атлетами. Хочется максимально продлить это ощущение кайфа. На самом деле его очень сильно не хватает. Я полтора года нахожусь вне «клетки» и большого спорта. Конечно, проголодался.

— Поединки не снятся?

— Нет, никогда такого не было. Если начнут, значит надо ехать в психиатрическую больницу (смеётся).

— Вы говорите, что не завершили карьеру. Однако, чем дольше простой, тем сложнее возвращаться. К тому же вы ушли совсем в другую сферу, совмещать с которой спорт сложно.

— Вопрос двух параллельных рабочих направлений потому и возник, что на протяжении последних десяти лет я сталкивался с какими-то не зависящими от меня как атлета обстоятельствами: то с контрактом с Bellator, то с американской визой.

— Сейчас не участвуете в турнирах организации только из-за проблем с документами?

— Да, у меня хороший контракт с Bellator, но выступать, к сожалению, не получается, так как не могу выехать в США. Ну и бог с ним, в России есть и свои промоушены. Кроме того, сегодня я параллельно занимаюсь другой работой, которая теперь уже стала основной.

Понятно, что времени ушло много. И не секрет: я близок к завершению карьеры. Даже в один момент, помню, хотел поставить точку, когда осознал: визы нет, а дальше начались пандемия коронавируса, СВО. Было непонятно, как из этого кризиса выйдут отечественные организации, поэтому для себя принял решение пока оставить бои, и полтора года просто поддерживал форму. А недавно начали поступать предложения, и думаю, ещё какое-то время готов уделить спорту, но не значительное.

— Глава Ural FC Радмир Габдуллин заявлял, что хотел бы видеть вас на одном из своих летних турниров. Какие-то переговоры ведутся?

— Мы хорошо дружим с основателями. В прошлом году присутствовал на дебютном мероприятии Ural FC в Перми. Ребята запустили очень хороший, интересный проект. Если от них поступит предложение, конечно же, рассмотрю его. Я открыт к диалогу. Сейчас нахожусь в неплохой форме, и мне нужно два — три месяца, чтобы привести себя в боевые кондиции.

— Старые травмы не беспокоят?

— У меня было достаточно времени всё залечить. Что касается лишнего веса, я с ним справился, слава богу. Сейчас активно продолжаю практиковать борьбу. На прошлой неделе начал спарринговать. Главная мотивация, которая подталкивает ещё раз выступить, помогает держать себя в форме. Без необходимости готовиться к поединкам заходить в зал становится всё тяжелее и тяжелее, поэтому однозначно нужна цель, к которой ты будешь идти, пусть и непродолжительное время. Это подстёгивает, заставляет тренироваться и оставаться конкурентоспособным.

— Вы неоднократно говорили, что хотели бы устроить бой с Сергеем Харитоновым. Сейчас с ним ведутся переговоры?

— Нет. Сейчас данную тему вновь начали поднимать, но мы с ним давно не общались. В последний раз в 2018-м или 2019-м встретились в США на одном из турниров. Обсудили потенциальный поединок. Сергей, насколько я его понял, не против, но возникли экономические вопросы. В принципе отчасти я с ним согласен. Но всё должно быть адекватно.

— Он просил слишком много?

— Да, хотел объективно большие деньги.

«Поп-MMA — это помойка»

— Алексею Олейнику уже 45 лет, а он до сих пор дерётся. Вам только 38, и вы собираетесь завершать свою карьеру. Почему?

— Потому что даже 38 лет в боях — уже катастрофа. Спорт — явление для молодых, а профессиональный — для тех, кто моложе 30. Что мотивирует более возрастных атлетов оставаться? У каждого своё. Если дело исключительно в деньгах и к 40 годам человек не придумал другого способа зарабатывать, то это трагедия. К этому моменту нужно найти себя в жизни, поскольку дальше всё сложнее и сложнее сменить сферу деятельности.

Но может быть, у атлета, как и у меня, просто есть желание постоянно себя проверять. Повторюсь, я без этого не могу заставить себя поддерживать форму. Ведь любые поединки, будь они конкурентные или нет, всегда проверка себя и своих возможностей, а также способ сохранить уверенность в собственных силах. Мне важно понимать, на что я способен в данный момент, поскольку в спорте любой человек — сильнейший лишь на мгновение. Сегодня ты лучший в октагоне, а завтра за его пределами — уже нет. Нужно заново двигаться вперёд и совершенствоваться.

Конечно, пропустив год-полтора, уже нет такой уверенности в своих силах. Особенно если не проводил спарринги, не практиковал, не выступал. Поэтому очень важно иметь возможность хотя бы раз в определённый промежуток времени выходить на бои и проявлять себя.

— Зато семья, наверняка, довольна, что чаще появляетесь дома.

— Всегда стараюсь проводить много времени с родными. Сборы перед турнирами — полтора-два месяца отсутствия, но после мы достаточно долго находимся вместе. Причём поддержка семьи очень важна. И мне с этим повезло, ведь любой большой результат — собирательная вещь. Чтобы показать максимум, должны сойтись воедино все факторы — и психологическое, и физическое состояние. Если что-то где-то выпадает: дети болеют или какая-то дисгармония, это гораздо хуже, чем отсутствие хорошей формы.

— То есть сейчас, если захотите подраться, вас поддержат?

— Никаких проблем не возникнет. Повторюсь, на данный момент предложения поступают, но пока нет конкретики. Я готов выступать, но не продолжительное время. Запала хватит на два — три поединка, а дальше буду очень близок к официальному завершению карьеры.

— А как насчёт поп-MMA? С Вячеславом Дациком интересно было бы сразиться?

— Я считаю себя спортсменом, поэтому такие варианты не рассматриваю. Я дерусь с профессиональными бойцами, а не с блогерами. Вячеслав, безусловно, спортсмен. Но он выбрал себе такую стезю. Пусть выступает.

— Фёдор Емельяненко неоднократно предлагал запретить поп-MMA в России. А как вы относитесь к данному явлению?

— На мой взгляд, организация, где на пресс-конференциях ругаются матом или плюются, — это помойка. Кому нужна демонстрация самых низменных человеческих качеств? Их же смотрят дети. Причём точно смотрят. Не будь они популярны и востребованы, их не показывали бы. И это, конечно, печально. Ведь сейчас телевидение — зеркальное отражение нашего общества. Считаю, с экрана надо транслировать более правильные ценности, если ты в него залез. А показывать крайние формы невоспитанности и грязи — неверно. Дети же берут с них пример. Я это вижу в залах: как они пытаются пародировать поведение звёзд поп-MMA, повторять за ними.

— Но, с другой стороны, это повышает интерес к смешанным единоборствам в целом.

— А зачем нужен спорт, если он воспитывает моральных уродов? Простите, но это моё мнение. Не говорю за всех. Однако вся эта грязь, всё, что они несут… Понятно, бойцы не всегда на самом деле так думают, просто руководство требует именно этого. Причём сам поединок никому не нужен. Важно только то, что вокруг него. И это очень печально, поскольку интересен именно грамотный правильный трэшток. А здесь идёт просто выливание помоев друг на друга.

— Как вы относитесь к Александру Емельяненко, который продолжает выходить в октагон в крайне плачевном состоянии?

— Печально, конечно. Саша — хороший в прошлом боец. Мы помним, как он возродился из пепла, когда находился в «Ахмате». Причём набрал, наверное, лучшую форму за всю карьеру: тренировался, соблюдал режим. Скажу, что тогда он и мне придал мотивации в какой-то момент. Саша сбросил колоссальный лишний вес и выглядел настоящим атлетом. Жаль, хватило его ненадолго. Так бы мог шороху ещё навести. Но в таком состоянии, как сейчас, конечно, это уже не спортсмен.

— Когда смотрите Bellator, не возникает мысли, что сами могли бы там драться?

— Конечно, они есть. Ведь я ещё являюсь бойцом Bellator. У меня действующий контракт. Но из-за всех обстоятельств нет возможности выступить. Тем более у меня позиция интересная. И сам уровень турнира мотивирует: UFC и Bellator сегодня для всех считаются лучшими лигами мира. Хотя российские, к слову, не слабее.

«Павлович может нокаутировать Джонса»

— Вы неоднократно говорили, что Сергей Павлович способен завоевать пояс в тяжёлом весе UFC. Но каковы его шансы на успех в противостоянии с действующим чемпионом Джоном Джонсом?

— Пока ключи к американцу никто не подобрал. В плане тактики с ним мало шансов, наверное, у любого. Джонс с командой очень чётко работает под каждого соперника. Грамотно готовится, тренируется. С ним надо именно драться, его нужно бить. Чтобы нокаутировать Джона, требуется сила удара, а у Павловича она как раз есть. Вряд ли существует человек, который выдержит его прямой по голове. Если Серёга махнёт своей «кочергой», имеет хорошую возможность выиграть. В рубке, мне кажется, Павлович способен нокаутировать американца.

— Некоторые считают, что Сергей — лишь хороший нокаутёр и ещё не проявлял себя в схватках с качественными борцами.

— Я с ним работал, мы достаточно много времени занимались вместе. Поверьте, Павлович неплохо разбирается в вольной борьбе. Да, он не знает нюансов. Но понимание, как защищаться, у него есть. Легко в партер ты его не переведёшь, и там просто так ничего не сделаешь. Я это точно знаю.

— Сейчас с ним общаетесь?

— К сожалению, потерял контакт. Он сменил номер в своё время, и телефона нет. Но подписан на него в социальных сетях.

— А кто ещё из наших ребят может стать чемпионом UFC?

— Саша Волков, но у него совсем другая манера ведения боя.

— Он в настоящий момент занимает лишь седьмую позицию в рейтинге тяжеловесов. Считаете, шансы ещё не потеряны?

— Нет, конечно. Вопрос в оппозиции, кто будет чемпионом, когда Саша снова подойдёт к титульному бою. У него имелись все шансы, когда поясом владел Стипе Миочич. Это самый удобный соперник для россиянина. Но ещё в 2018-м произошла осечка за несколько секунд до конца поединка с Дерриком Льюисом.

Та ошибка — наука для всех. Нужно быть собранным на протяжении всей схватки. Нельзя расслабляться и показывать свою доминанту раньше времени. Саша же немного потерял концентрацию, получил по голове и упал. Выиграл бы, получил бы титульник с Миочичем и, уверен на 99%, забрал бы пояс. А вот ребят вроде Даниэля Кормье или Джонса он вряд ли прошёл бы.

— Что скажете про Магомеда Анкалаева и Умара Нурмагомедова?

— Анкалаев выиграл пояс, но его просто отобрали. Это моё мнение. Про Умара ещё рано говорить, однако школа Абдулманапа Нурмагомедова уже доказала свою эффективность. Два его парня стали чемпионами UFC — Хабиб и Ислам Махачев. Если ребята продолжат развивать свои сильные стороны и не отходить от системы, то вполне возможно, и Умар поборется за титул.

— Нет ощущения, что UFC из-за политической ситуации не хочет отдавать много поясов спортсменам из России?

— Они определённо контролируют ситуацию. Если дать всем нашим ребятам драться, то повторится история с бразильцами, которые в своё время приехали и начали отбирать пояса. Так и россияне способны стать чемпионами во многих дивизионах. Хабиб Нурмагомедов и Пётр Ян уже прибирали пояс к своим рукам, Ислам Махачев — действующий гегемон, а Анкалаеву не дали им стать. Павлович тоже близок.

— Выходит, теперь требуется быть на голову сильнее, чтобы не страдать от сомнительных решений рефери, как Пётр Ян?

— Надо просто делать свою работу и не задумываться над вердиктами UFC, как Хабиб в своё время. Ему ведь тоже долго не давали титульник. Любой другой бы уже несколько раз сломался, плюнул и завязал. А он дотерпел. И каждый из наших ребят дождётся своего часа. Атлеты должны придерживаться мечты. Просто не исключено, что потребуется немного больше времени для достижения цели. Но настанет момент, когда UFC просто не сможет не организовать титульник. У сильного бойца нельзя отобрать победу, можно только усложнить путь к ней.

И выигрывать в поединках за пояс надо за явным преимуществом. На спортивный принцип не стоит рассчитывать, его в мире уже нигде не будет из-за политической обстановки. Победу нокаутом не отберёшь, а близкую встречу отдадут сопернику. Я на себе это уже ощутил. Когда появляется возможность подзажать очки, они ею пользуются. Увы, всегда говорили, что спорт — вне политики, а оказалось, наоборот, он в самом её центре.