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Минаков может покинуть Bellator ради боя в России

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Боец смешанных единоборств Виталий Минаков дал понять, что в скором времени может прекратить выступать в Bellator.

«У меня есть предложения от четырёх организаций. В Bellator никак не получается провести бой в России», — цитирует Минакова ТАСС.

Минаков является бывшим чемпионом Bellator. На счету 38-летнего бойца 22 победы (13 нокаутом) и два поражения в ММА.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил помериться с ним в силе удара соотечественникам Гаджи Наврузову и Виталию Минакову в московской Академии бокса в «Лужниках».

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