Минаков может покинуть Bellator ради боя в России
«У меня есть предложения от четырёх организаций. В Bellator никак не получается провести бой в России», — цитирует Минакова ТАСС.
Минаков является бывшим чемпионом Bellator. На счету 38-летнего бойца 22 победы (13 нокаутом) и два поражения в ММА.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил помериться с ним в силе удара соотечественникам Гаджи Наврузову и Виталию Минакову в московской Академии бокса в «Лужниках».