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Дацик бросил вызов Наврузову и Минакову

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил помериться с ним в силе удара соотечественникам Гаджи Наврузову и Виталию Минакову в московской Академии бокса в «Лужниках».
Дацик бросил вызов Наврузову и Минакову
  • РИА Новости

«Я бросаю вызову Гаджи Автомату, Виталию Минакову, Владимиру Мышеву и Хадису Ибрагимову», — написал боец в соцсетях. 

9 июня лига Ural FC в закрытом формате проведёт в Академии бокса мероприятие, центральным событием которого станет соревнование на силу удара с помощью специализированного снаряда-мешка. В состязании примут участие Дацик, Галымжан Жасланов, Даурен Ермеков, Руслан Шамилов, а также Минаков, Ринат Фахретдинов, Наврузов, Хадис Ибрагимов и Владимир Мышев.

Последний поединок Дацик провёл 1 апреля на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Боец уступил американскому боксёру Кевину Джонсону в главном поединке вечера. Ранее Дацик нокаутировал Джеронимо дос Сантоса на турнире Ural FC. На счету Рыжего Тарзана восемь побед в боях по правилам бокса и три поражения. 

Ранее Дацик высказался о результате поединка с Джонсоном. 

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