Минаков: у Яна есть всё, чтобы быть популярнее Макгрегора

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Известный российский боец Bellator Виталий Минаков высказался относительно возможного поединка между временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петром Яном и бывшим обладателем двух титулов в организации, ирландцем Конором Макгрегором.
Минаков: у Яна есть всё, чтобы быть популярнее Макгрегора
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«В своём сообщении Макгрегор уже пытается затянуть Яна на свою территорию, в Ирландию. Это свидетельствует о том, что Конор не уверен в себе. В данной ситуации не Макгрегор необходим Яну, а наоборот. Пётр — чемпион, пускай и временный, а Конор скатывается с каждым поединком. Безусловно, к фигуре Макгрегора большое внимание и он делает людей популярнее. Моё мнение такое: на данный момент Яну надо сконцентрироваться на том, чтобы вернуть титул, а потом драться с Конором. Их противостояние в потенциале очень интересно. То, что между ними есть полулёгкий вес, — никаких проблем. Как практика показывает, сейчас у нас поединки делают даже между алкоголиками. Такая разница, наоборот, вызывает большой интерес у публики. Они оба достаточно харизматичные личности. У Петра есть всё, чтобы быть популярнее Макгрегора. Ян никому спуску не даст и за словом в карман не полезет. Помимо этого, он показывает реально яркие, качественные и зрелищные поединки. Призовые за этот поединок у Яна будут больше, чем за всю карьеру, это точно. Мне кажется, что Петру интересен этот бой именно с этой стороны. Большие деньги в маленьких весах не водятся», — цитирует Минакова «Чемпионат».

33-летний ирландец начал словесную перепалку с россиянином, заявив, что перебил бы его в стойке.

Ранее Ян обратился к Макгрегору относительно проведения 12-раундового поединка.

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