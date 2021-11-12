Ян — Макгрегору: хватит ли тебя на 12 раундов, пацан

Временный чемпион в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян отреагировал на слова бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявившего о готовности провести бой с россиянином.

«Мага, можем и дальше играть, если ты не собираешься относиться к этому серьёзно. Просто скажи мне, хватит ли у тебя силёнок на 12 раундов, пацан», — написал Ян в своём Twitter.

Накануне 33-летний ирландец заявил, что разбил бы защиту россиянина в стойке. Ян отреагировал на это предложением устроить поединок по правилам бокса или ММА.

28-летний Ян имеет звание мастера спорта по боксу. Макгрегор провёл один бой на профессиональном боксёрском ринге, в котором нокаутом проиграл непобедимому американскому чемпиону Флойду Мейвезеру.

Ранее Макгрегор принял вызов на бой от Яна.