Макгрегор принял вызов на бой от Яна
- Reuters
«Без проблем, малыш. Мы организуем спарринг или что-то вроде этого в ближайшем будущем. Примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Там всё и решим, парень. Благослови тебя бог», — написал в Twitter Макгрегор.
В настоящий момент 33-летний ирландский боец продолжает восстанавливаться от перелома ноги. В одной из своих предыдущих публикаций Макгрегор написал, что ему нравится стиль Яна, однако он бы порвал россиянина в бою.
Ранее Харитонов выразил мнение, что Ян победил бы Макгрегора в одинаковом весе.