Харитонов считает, что Ян победил бы Макгрегора в одинаковом весе

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отреагировал на готовность временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна провести бой с бывшим обладателем титула в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором.
Харитонов считает, что Ян победил бы Макгрегора в одинаковом весе
  • Reuters

«Ян победит Макгрегора. Хотя Конор и побольше весом будет — получается непростая задача. Думаю, что вес будет иметь значение в пользу Макгрегора. В одинаковом весе Ян выиграл бы. Этот бой интересен UFC как ММА, но не бокс. Это точно. Какой смысл проводить между ними боксёрский поединок? Они же два эмэмашника. Всё это медийное обсуждение делается ради пиара и зарабатывания денег. А зачем ещё это делают? Только привлечь внимание к себе», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Ян на протяжении всей карьеры выступал в легчайшем весе. Макгрегор был чемпионом в лёгком и полулёгком дивизионах, однако проводил и поединки в полусреднем весе.

Ранее Ян вызвал на бой Макгрегора после заявления ирландца о россиянине.

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