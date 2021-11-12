Ян вызвал на бой Макгрегора после заявления ирландца о россиянине
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«Конор, мы все знаем, что ты любишь поговорить. Но давай перейдём к делу, если ты впрямь готов драться. Неважно, по каким правилам, бокс или ММА. Меня не интересуют вес и правила. Я ставлю, что ты просто не придёшь», — написал россиянин в своём Twitter.
30 октября 2021 года 28-летний Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267, завоевав титул временного чемпиона в легчайшем весе.
Свой последний бой Макгрегор проводил 10 июля на UFC 264. Тогда он проиграл другому американцу, Дастину Порье, техническим нокаутом из-за перелома ноги.
Ранее Макгрегор заявил, что разорвал бы российского бойца UFC Яна.