Боец AMC Fight Nights считает, что Минакову уже не так интересны MMA

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, что бывшему чемпиону Bellator Виталию Минакову не так интересны выступления в ММА.

«Как мне кажется, если человек занимает какую-то должность и параллельно выступает по MMA, то у него уже не такие высокие амбиции. Естественно — кто ему будет платить такие деньги? Человек провёл подготовку, вышел, отстрелялся, получил деньги. Да, Виталий Минаков — классный боец, в своё время был чемпионом Bellator. Я могу ошибаться, но думаю, что он уже не вернёт себе пояс. Сейчас это не так нужно ему, как раньше», — рассказал Гребнев.

Ранее он заявил, что Валентин Молдавский может не получить бой за титул даже в случае победы над Стивом Моури в рамках Bellator 284.