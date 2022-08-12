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Гребнев считает, что победа над Моури не гарантирует Молдавскому бой за титул

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Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что Валентин Молдавский может не получить бой за титул, даже в случае победы над Стивом Моури в рамках Bellator 284.
Гребнев считает, что победа над Моури не гарантирует Молдавскому бой за титул
  • globallookpress.com
  • © Louis Grasse/Keystone Press Agency

«На мой взгляд, Молдавский будет заслуживать титульный бой, если победит Моури. Я считаю, что если ты бывший обладатель временного пояса, проиграл только чемпиону, а потом взял верх над топовым соперником, то ты заслуживаешь реванша за титул. Вопрос лишь в том, можно ли назвать Стива топовым. Да, у него хороший рекорд, но он не выигрывал у серьёзных оппонентов», — сказал Гребнев в интервью RT.

Он предположил, что Молдавскому придётся немного подождать до титульного боя.

«За это время Фёдор Емельяненко подерётся с Райаном Бейдером. Мало того, что это было бы колоссальное событие, так ещё и возможность для Фёдора уйти с поясом. Если он готов, то пусть бьётся. Выиграет ли он — другой вопрос. Да, после боя с Тимоти Джонсоном все восхищались скоростью Фёдора. Но американец в два раза медленнее. А Бейдер — другой уровень. Но я буду верить, что Федя затащит», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев высказал своё мнение о Валентине Молдавском.

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