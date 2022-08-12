Боец AMC Fight Nights: Молдавский — Фёдор Емельяненко нового поколения

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказал своё мнение о Валентине Молдавском.

«На мой взгляд, Молдавский — Фёдор Емельяненко нового поколения, который более-менее понимает, как бороться от сетки. Да, он не очень разнообразный, но очень физически сильный, бьющий, отлично контролирует соперника. Безусловно, Фёдор — уникум. Если нужно было стоять с Мирко Кро Копом в стойке — он делал это, надо было бороться с Антонио Родриго Ногейрой — пожалуйста», — рассказал Гребнев в интервью RT.

Ранее Гребнев заявил, что Моури — не соперник Молдавскому.