Гребнев считает, что Моури — не соперник Молдавскому

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Валентином Молдавским и Стивом Моури в рамках Bellator 284.

«На мой взгляд, Моури — вообще никакой. В нём ничего нет. Да, он высокий, может попасть коленом. Но считаю Молдавского явным фаворитом. Стив ещё и руки держит треугольником — правый оверхенд с левым боковым зайдут. Поэтому не исключаю, что Валентин победит нокаутом. Да, я посмотрел, как Моури иногда переводит соперников. Но чтобы он сделал тейкдаун Молдавскому? Не верю. Тем более Валентин возвращается после спорного поражения, будет злой и мотивированный. В партере он «сожрёт» его. Вспомните, он же оторвал от земли самого Райана Бейдера. А это далеко не последний борец», — рассказал Гребнев в интервью RT.

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