военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гребнев считает, что Моури — не соперник Молдавскому

Короткая ссылка
Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился ожиданиями от поединка между Валентином Молдавским и Стивом Моури в рамках Bellator 284.
Гребнев считает, что Моури — не соперник Молдавскому
  • Gettyimages.ru
  • © Etsuo Hara

«На мой взгляд, Моури — вообще никакой. В нём ничего нет. Да, он высокий, может попасть коленом. Но считаю Молдавского явным фаворитом. Стив ещё и руки держит треугольником — правый оверхенд с левым боковым зайдут. Поэтому не исключаю, что Валентин победит нокаутом. Да, я посмотрел, как Моури иногда переводит соперников. Но чтобы он сделал тейкдаун Молдавскому? Не верю. Тем более Валентин возвращается после спорного поражения, будет злой и мотивированный. В партере он «сожрёт» его. Вспомните, он же оторвал от земли самого Райана Бейдера. А это далеко не последний борец», — рассказал Гребнев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов UFC всех времён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить