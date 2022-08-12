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Уайт не включил Хабиба в топ-5 бойцов UFC всех времён

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал топ-5 бойцов промоушена за всё время.
Уайт не включил Хабиба в топ-5 бойцов UFC всех времён
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил. Мой личный топ-5 — Джонс, Силва, Роузи, Макгрегор, Сен-Пьер», — цитирует Уайта GQ Sport.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи и третьей защиты титула. Он заявил, что решение принял из-за просьбы своей мамы. После боя спортсмен не мог сдержать слёз. Победа для Хабиба стала 29-й в 29 поединках.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко выразил готовность выступить в промоушене Хабиба Нурмагомедова.

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