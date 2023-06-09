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Дацик — о конфликте со Штырковым: есть желание наказать его

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о конфликте с Иваном Штырковым.
Дацик — о конфликте со Штырковым: есть желание наказать его
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«Посмотрим, что предложит он. Я готов. Ждём конкретных вариантов. Честно говоря, для меня стали сюрпризом жёсткие, неуважительные высказывания Штыркова. Всегда нормально к нему относился и не думал, что он так начнёт разжигать. Не понимаю, зачем он начал меня оскорблять. Это личное дело Ивана. Мне остаётся всё доказать ему на ринге. Надеюсь, поединок между нами всё-таки состоится, и мы выясним, кто прав. У меня есть желание наказать его», — заявил Дацик в интервью RT.

Ранее Дацик высказался о состоянии Александра Емельяненко.

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