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Дацик: Александр Емельяненко будет продолжать драться, он воин и боец

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о состоянии Александра Емельяненко.
Дацик: Александр Емельяненко будет продолжать драться, он воин и боец
  • РИА Новости

«Вдобавок у него были проблемы с плечом, и это как раз можно понять. У любого бойца всегда есть какие-то травмы. Мы все так: одно повреждение чуть подзалечил — выходишь на ринг. Без этого никуда. А Саня куда денется? Он воин, боец. Он зарабатывает поединками на жизнь, потому и дерётся. Емельяненко будет продолжать биться. Просто надо, чтобы он подальше держался от горячительных напитков и набрал хорошую форму», — заявил Дацик в интервью RT.

Ранее Дацик заявил, что хочет отомстить британцу Оли Томпсону за победу над Алексеем Олейником.

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