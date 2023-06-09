Дацик: Александр Емельяненко будет продолжать драться, он воин и боец

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о состоянии Александра Емельяненко.

«Вдобавок у него были проблемы с плечом, и это как раз можно понять. У любого бойца всегда есть какие-то травмы. Мы все так: одно повреждение чуть подзалечил — выходишь на ринг. Без этого никуда. А Саня куда денется? Он воин, боец. Он зарабатывает поединками на жизнь, потому и дерётся. Емельяненко будет продолжать биться. Просто надо, чтобы он подальше держался от горячительных напитков и набрал хорошую форму», — заявил Дацик в интервью RT.

Ранее Дацик заявил, что хочет отомстить британцу Оли Томпсону за победу над Алексеем Олейником.