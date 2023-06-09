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Дацик изъявил желание взять реванш у Томпсона за Олейника

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что хочет отомстить британцу Оли Томпсону за победу над Алексеем Олейником.
Дацик изъявил желание взять реванш у Томпсона за Олейника
  • globallookpress.com

«Лучше я отомщу за него Оли Томпсону. Не знаю, состоится ли встреча с британцем, но хочу взять реванш за Лёху. Чего нам между собой-то драться? Тем более мы друзья. Посмотрим, когда промоутеры сочтут нужным организовать мне бой с Томпсоном», — заявил Дацик в интервью RT.

По его словам, он даже не предполагал, что итог поединка с Томпсоном окажется таким печальным для Олейника.

«Увы, это тяжёлый вес, и тут любая плюха может оказаться последней. Лёха начал бороться, попытался бросить его, потратил силы и чуть-чуть замедлился. В этот момент у Томпсона и прошёл его нокаутирующий удар. Мне было очень жаль Алексея, как и всей стране. Несмотря на болезненное поражение Лёха, поверьте, в свои 45 лет не думает заканчивать карьеру. Напротив, он уже вовсю тренируется, восстанавливается и готовится», — добавил Дацик. 

Ранее Дацик высказался о стычке с Галымжаном Жаслановым во время «дуэли взглядов» на мероприятии в московской Академии бокса.

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