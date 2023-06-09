Дацик — о стычке с Жаслановым на «дуэли взглядов»: пускай лучше тренируется

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о стычке с Галымжаном Жаслановым во время «дуэли взглядов» на мероприятии в московской Академии бокса.

«Могу сказать только одно: это жёстко. Пускай лучше тренируется. Хочу заверить — моя голова далеко не такая мягкая, как груша. Я, конечно, хотел предложить ему её, но тогда поединок, боюсь, оказался бы под угрозой срыва. Жасланову пришлось бы две недели лечить руку от перелома. Это промо, раскрутка боя. Куда же без этого?» — заявил Дацик в интервью RT.

Он также отреагировал на заявление Жасланова «переехать всех российских бойцов поп-ММА».

«Всех побить ему точно будет сложно. Пусть перед тем, как добраться до остальных, разберётся со мной. Пока главным препятствием на его пути являюсь я, и пройти меня Галымжану, поверьте, будет непросто. Сначала надо уклониться от моих колхозок, чтобы одна из них не попала в цель», — добавил Дацик.

Ранее Дацик предложил помериться с ним в силе удара соотечественникам Гаджи Наврузову и Виталию Минакову в московской Академии бокса в «Лужниках».