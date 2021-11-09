Минаков ответил на вопрос о продолжении карьеры

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Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков рассказал о своём будущем.
Минаков ответил на вопрос о продолжении карьеры
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«На сегодняшний день могу сказать: определённо буду продолжать. Мы уже разговаривали со Скоттом Кокером. Даже если у меня не получится получить визу в США, у Bellator в следующем году будет шесть турниров вне Штатов — это Европа, возможно, Россия, другие страны, может, Канада. Поэтому я рассчитываю как минимум на два турнира со своим участием, а может, и на три, если получится», — цитирует Минакова «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал о своих предполагаемых соперниках на следующий год.

«Я бы подрался с Саидом — надо закрыть эту историю. Подрался бы и с Чейком Конго — эту историю тоже надо закрыть», — добавил Минаков.

Ранее сообщалось, что боец ММА Джамалдаев задержан с наркотиками в аэропорту Внуково.

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