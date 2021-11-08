«112»: боец ММА Джамалдаев задержан с наркотиками в аэропорту Внуково

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Бывший чемпион WFCA и ACB в полулëгком весе Салман Джамалдаев из-за подозрения в транспортировке наркотиков не смог вылететь в Грозный из столичного аэропорта Внуково.
«112»: боец ММА Джамалдаев задержан с наркотиками в аэропорту Внуково
  • @salman_zhamaldaev
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При досмотре у него нашли подозрительное вещество. Спортсмен был доставлен в отдел и сейчас ждёт адвокатов. В отношении него уже возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщает Telegram-канал «112».

Джамалдаев является бойцом клуба «Ахмат». На его счету 22 поединка, в которых он одержал 20 побед.

Ранее сообщалось, что иностранец попытался вывезти на самолёте во Владивосток около 2 кг героина.

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