«112»: боец ММА Джамалдаев задержан с наркотиками в аэропорту Внуково
- @salman_zhamaldaev
При досмотре у него нашли подозрительное вещество. Спортсмен был доставлен в отдел и сейчас ждёт адвокатов. В отношении него уже возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, сообщает Telegram-канал «112».
Джамалдаев является бойцом клуба «Ахмат». На его счету 22 поединка, в которых он одержал 20 побед.
Ранее сообщалось, что иностранец попытался вывезти на самолёте во Владивосток около 2 кг героина.