Иностранец попытался вывезти на самолёте около 2 кг героина

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Иностранец попытался вывезти самолётом рейса Москва — Владивосток около двух килограммов героина в чемодане.
Иностранец попытался вывезти на самолёте около 2 кг героина
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморья.

По версии следствия, два иностранных гражданина, проживающих в Москве, организовали незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах в Приморье. Героин перевозили в скрытых полостях чемоданов в самолётах. Позднее к делу привлекли своего земляка.

«В декабре 2020 года обвиняемый получил в Москве от соучастников чемодан со скрытым в нём наркотическим средством в размере около двух килограммов, который перевёз под видом багажа по авиамаршруту Москва — Владивосток», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики и задержали перевозчика. Уголовное дело передано для рассмотрения в Артёмовский горсуд.

В Новосибирской области полицейские ранее пресекли работу крупной нарколаборатории.

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