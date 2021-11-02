Иностранец попытался вывезти на самолёте около 2 кг героина

Иностранец попытался вывезти самолётом рейса Москва — Владивосток около двух килограммов героина в чемодане.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморья.

По версии следствия, два иностранных гражданина, проживающих в Москве, организовали незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах в Приморье. Героин перевозили в скрытых полостях чемоданов в самолётах. Позднее к делу привлекли своего земляка.

«В декабре 2020 года обвиняемый получил в Москве от соучастников чемодан со скрытым в нём наркотическим средством в размере около двух килограммов, который перевёз под видом багажа по авиамаршруту Москва — Владивосток», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики и задержали перевозчика. Уголовное дело передано для рассмотрения в Артёмовский горсуд.

В Новосибирской области полицейские ранее пресекли работу крупной нарколаборатории.